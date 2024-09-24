İsrail-Lübnan hattı çatışma şiddetlendi! Hayfa'ya saldırı anı A Haber kamerasında!

İsrail-Lübnan arasındaki çatışmalar şiddetlendi. A haber ekibi savaşın en sıcak noktalarından İsrail’in hayfa kentindeydi. Fırlatılan onlarca füze sadece a haber kameralarına yansıdı. İsrail'in Lübnan’a yönelik bombardımanında 462 kişi hayatını kaybetti, bin 645 kişi de yaralandı…

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