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İsrail-Lübnan hattı çatışma şiddetlendi! Hayfa'ya saldırı anı A Haber kamerasında!

İsrail-Lübnan hattı çatışma şiddetlendi! Hayfa'ya saldırı anı A Haber kamerasında!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 01:04
İsrail-Lübnan arasındaki çatışmalar şiddetlendi. A haber ekibi savaşın en sıcak noktalarından İsrail’in hayfa kentindeydi. Fırlatılan onlarca füze sadece a haber kameralarına yansıdı. İsrail'in Lübnan’a yönelik bombardımanında 462 kişi hayatını kaybetti, bin 645 kişi de yaralandı…
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