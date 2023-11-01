İsrail Kızıldeniz'e savaş gemileri gönderdi! İsrail'den Kızıldeniz'de savaş başlatacak çok tehlikeli hamle

İsrail Kızıldeniz'e savaş gemileri konuşlandırdı. Yemen'deki İran destekli Husiler, insansız hava araçları ve füzelerle İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. İsrail ordusundan açıklamada da, Kızıldeniz bölgesinden İsrail topraklarına atılan bir füzenin savunma sistemince havada imha edildiğini bildirilmişti. Yemen'de Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve diğer bazı bölgeleri kontrollerinde tutan İran destekli Husiler, ilk defa İsrail'e yönelik saldırıları üstleniyor.

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