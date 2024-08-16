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İsrail kısıtlamalarının gölgesindeki Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılındı

İsrail kısıtlamalarının gölgesindeki Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılındı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.08.2024 14:19
İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yönelik 44 haftadır devam ettirdiği kısıtlamalarının gölgesinde Mescid-i Aksa'ya girebilen Filistinliler cuma namazını eda etti. İsrail polisi, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana on binlerce kişinin Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engelleyen ciddi kısıtlamalar uyguluyor.
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