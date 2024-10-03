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İsrail kara saldırısına dair yeni görüntüler yayınlandı!

İsrail kara saldırısına dair yeni görüntüler yayınlandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 22:29
İsrail'in Lübnan'a yönelik havadan ve karadan saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde devam eden kara saldırısına ilişkin yeni görüntüler yayınladı. Ordu, görüntülerin Etzioni Tugayı'na ait olduğunu belirterek, Lübnan'a giren ilk yedek askerler olduklarını ifade etti.
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İsrail kara saldırısına dair yeni görüntüler yayınlandı!
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