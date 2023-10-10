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İsrail kaç noktadan operasyon başlatacak?

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Giriş: 10.10.2023 14:57
Birçok Arap ülkesinin Filistin meselesi için askeri destek vermek bir yana, maddi desteği bile azalttığı ve İsrail'le normalleşme sürecine girdiği görülüyor. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar yorumladı.
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