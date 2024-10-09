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İsrail kaç cephede savaşta

İsrail kaç cephede savaşta

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 02:17
Güncelleme:09.10.2024 02:18
İsrail Lübnan'a saldırılarına devam ediyor. A Haber'e konuk olan akademisyen Dr. Necmettin Mutlu, canlı yayında İsrail'in Lübnan halkına ne mesaj verdiğine ve kaç cephede savaştığını yorumladı.
İsrail kaç cephede savaşta
İsrail kaç cephede savaşta
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