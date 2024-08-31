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İsrail kabinesinde yüksek gerilim! Koridor kavgası çıktı

İsrail kabinesinde yüksek gerilim! Koridor kavgası çıktı

ahaber.com.tr
Tülay Tosun
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Giriş: 31.08.2024 09:07
İsrail Kabinesi Gazze ile Mısır arasındaki Philedelpiha koridorundaki işgalin devamına karar verdi. Ancak Kabine sırasında Başbakan Netanyhau ile Savunma Bakanı Gallant arasında sert bir tartışmanın yaşandığı ortaya çıktı. Sesler yükseldiği iddia edildi. Koridor konusundaki ısrar nedeniyle Doha'da yapılan görüşmelerde başarısızlıkla sonuçlandı.
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