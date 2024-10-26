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İsrail İran’ı vurdu! Tahran ve Kerec kentinde patlama sesleri

İsrail İran’ı vurdu! Tahran ve Kerec kentinde patlama sesleri

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Giriş: 26.10.2024 07:30
Güncelleme:26.10.2024 07:30
İran’ın Başkenti Tahran ve Kerec kentinde patlama sesleri duyuldu. İran hava savunma sisteminin karşılık vermesi görüntülendi.
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İran'da peş peşe patlama
Tahran ve Kerec kentinde patlama sesleri
Tahran ve Kerec kentinde patlama sesleri
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