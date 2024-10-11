11 Ekim 2024, Cuma
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İsrail, İran’a yanıt verme hazırlığında! Gallant: Verilecek yanıt ölümcül olacak
İsrail'in İran’ın füze saldırısına nasıl yanıt vereceği merak konusu. İsrail Savunma Bakanı Gallant İran'a misillemenin 'ölümcül' olacağı tehdidinde bulundu. Peki, bu çıkışı nasıl yorumlamak gerekiyor? İsrail, İran’a nasıl yanıt verecek? İşte olası senaryolar.