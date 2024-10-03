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İsrail İran’a ne zaman saldıracak? İsrail savaş kabinesinden

İsrail İran’a ne zaman saldıracak? İsrail savaş kabinesinden "İran’a sert karşılık verme" kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 19:26
İran'ın İsrail’e yönelik füze saldırısının yankıları sürerken, İsrail’de savaş kabinesi toplandı. İsrail devlet televizyonu kan, toplantıda İsrail’in İran’a sert şekilde karşılık verme kararı aldığını açıkladı. Ayrıntıları bölgeden A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
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İsrail savaş kabinesinden İran’a sert karşılık kararı
İsrail savaş kabinesinden "İran’a sert karşılık " kararı
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