İsrail ile Hizbullah arasında çatışma! Canlı yayında saldırı anları A Haber’de

Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesinin ardından İran'ın terör devleti İsrail'e saldıracağına dair beklentiler karşılıklı atışmalar ve misillemelerin ardından daha da yükseldi. Lübnan-İsrail sınır hattında ilk günden bu yana en güncel bilgileri ve en özel detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktarmaya devam ediyor. İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışma anları anbean A Haber canlı yayınında görüntülendi...