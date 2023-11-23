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İsrail ile Hamas arasındaki rehine takasıyla ilgili flaş gelişme! Cuma günü gerçekleşecek

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Giriş: 23.11.2023 01:36
İsrail ile Hamas arasındaki rehine takasıyla ilgili flaş gelişme... İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamada, ''Rehineler Cuma gününden önce serbest bırakılmayacak.'' ifadeleri kullanıldı.
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