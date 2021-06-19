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İsrail ile Filistin arasında flaş aşı gelişmesi

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Giriş: 19.06.2021 10:34
Son dakika haberi: İsrail ile Filistin, 1-1.4 milyon doz korona virüs aşısının takası konusunda anlaştı. İsrail, son kullanma tarihi yaklaşan 1-1.4 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısını Filistin'e gönderecek. Filistin yönetimi, İsrail ile yapılan 1-1.4 milyon dozluk korona virüs aşı takası anlaşmasını İsrail'den gelen aşıların son kullanma tarihlerinin yakında dolacak olması nedeniyle iptal etti.
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