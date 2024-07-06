İsrail hükümetinde çatlaklar derinleşiyor! Aşırı sağcı bakan Netanyahu’yu tehdit etti

İsrail hükümetinde fikir ayrılıkları baş gösterince tehditler de ardı ardına geliyor. Bu kez aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Başbakan Netanyahu'yu; hükümetten çekilmekle tehdit etti.

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