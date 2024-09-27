İsrail Hizbullah'ın merkez karargahını vurdu! A Haber patlama noktasında...

İsrail ordusu Beyrut'ta Hizbullah'ın merkez karargahını vurdu. Patlama noktasından canlı yayın yapan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, yaptığı açıklamada, "Bu görüntüleri Türk televizyon tarihinde ilk kez A Haber'den izleyeceksiniz. İşte İsrail savaş uçaklarının vurduğu nokta. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'un o özel görüntüleri ekranlara geliyor. Şuana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin ise yaralandığı belirtildi." dedi. .