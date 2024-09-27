27 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İsrail Hizbullah'ın merkez karargahını vurdu! A Haber patlama noktasında...

İsrail Hizbullah'ın merkez karargahını vurdu! A Haber patlama noktasında...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.09.2024 21:09
İsrail ordusu Beyrut'ta Hizbullah'ın merkez karargahını vurdu. Patlama noktasından canlı yayın yapan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, yaptığı açıklamada, "Bu görüntüleri Türk televizyon tarihinde ilk kez A Haber'den izleyeceksiniz. İşte İsrail savaş uçaklarının vurduğu nokta. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'un o özel görüntüleri ekranlara geliyor. Şuana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin ise yaralandığı belirtildi." dedi. .
A Haber patlama noktasında...
A Haber patlama noktasında...
Saldırıdan yeni görüntü sadece A Haber’de
Saldırıdan yeni görüntü sadece A Haber’de
Beyrut’ta peş peşe dehşet patlama görüntüleri!
Beyrut'ta peş peşe dehşet patlama görüntüleri!
Okyanus suyu köprüleriz üzerine çıktı
Okyanus suyu köprüleriz üzerine çıktı
İlk intihar kapsülü vakası!
İlk intihar kapsülü vakası!
İç savaş uyarısı: Yok oluruz
İç savaş uyarısı: Yok oluruz
Nükleer silah tehdidine Batı’dan tepki
Nükleer silah tehdidine Batı’dan tepki
Rusya’nın yeni nükleer doktirini!
Rusya’nın yeni nükleer doktirini!
Bardağı unuttu sürahiden su içmeye çalıştı
Bardağı unuttu sürahiden su içmeye çalıştı
Rusya hangi koşullarda nükleer silah kullanacak?
Rusya hangi koşullarda nükleer silah kullanacak?
Joe Biden’dan Rusya’ya ’Ukrayna’ göndermesi!
Joe Biden'dan Rusya'ya 'Ukrayna' göndermesi!
İsrail yine Beyrut’u vurdu! Ateşkes görüşmeleri çıkmazda
İsrail yine Beyrut’u vurdu! Ateşkes görüşmeleri çıkmazda
Daha Fazla Video Göster