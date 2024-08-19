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İsrail Hizbullah'a ait silah depolarını vurduğunu doğruladı!

İsrail Hizbullah'a ait silah depolarını vurduğunu doğruladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.08.2024 22:57
İsrail, Lübnan’ın kuzeydoğusundaki Baalbek bölgesinde yer alan Nabi Chit köyü yakınlarına düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'a ait silah depolarını vurduğunu açıkladı. İsrail ordusu, ayrıca günün erken saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Deir Qanoun'da düzenlenen İHA saldırısında bir Hizbullah üyesinin öldürüldüğünü belirterek, öldürülen kişinin Hizbullah’ın roket ve füze biriminin önde gelen isimlerinden Hüseyin Ali Hüseyin olduğunu aktardı.
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