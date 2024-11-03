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İsrail Hizbullah komutanını kaçırdı!

İsrail Hizbullah komutanını kaçırdı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 01:42
Terör devleti İsrail, Lübnan'da düzenlediği yoğun saldırılar ile Hizbullah'a darbe yaratmaya devam ediyor. Hizbullah’ın roket birliği komutanına saldırı düzenlendi. Komutanlardan biri olan Jaafar Khader Faour'un öldürüldüğü iddiası doğrulandı. Öte yandan İsrail Lübnan'ın Batrun kentinde gerçekleştirdiği çıkarmada bir kişinin kaçırdığı ve tekne ile kaçırılma anına dair görüntülerin ortaya çıktığı açıklandı. Kaçırılan kişini Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden biri olduğu iddia ediliyor. Detayları A Haber muhabşrş Mehmet Karataş ve Özden Kul aktardı. İşte detaylar…
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İsrail Hizbullah komutanını kaçırdı!
İsrail Hizbullah komutanını kaçırdı!
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