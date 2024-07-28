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İsrail-Hizbullah hattında yüksek gerilim! İsrail'den BM’ye

İsrail-Hizbullah hattında yüksek gerilim! İsrail'den BM’ye "mavi hat" çağrısı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2024 18:14
Golan tepelerine düşen roketler nedeniyle İsrail Lübnan sınırında gerilim yüksek. ABD ziyaretinden dönen İsrail başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanlığı'nda toplantıya geçti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken da İsrail’e ülkesinin tam desteğini açıkladı. İran ise İsrail’in muhtemel saldırısının öngörülemeyen sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu.
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İsrail-Hizbullah hattında yüksek gerilim!
İsrail-Hizbullah hattında yüksek gerilim!
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