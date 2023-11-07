İsrail-Hizbullah çatışmasının bir ayı

İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalar bir ayı geride bıraktı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda şu ana kadar 63 Hizbullah mensubu, 4 israil askeri öldü. Lübnan'da 1'i gazeteci ve 3'ü çocuk olmak üzere 14 sivil, İsrail'de 2 sivil hayatını kaybetti.