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İsrail- Hizbullah çatışması sürüyor! İsrail muaf tutulan yedek askerleri de göreve çağırdı

İsrail- Hizbullah çatışması sürüyor! İsrail muaf tutulan yedek askerleri de göreve çağırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.08.2024 18:07
İsrail-Lübnan sınırında mavi hat olarak da adlandırılan bölgede gerilim düşmüyor. İsrail savaş uçakları Lübnan’da kritik noktaları vurdu. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun bölgeden notlarını canlı yayında anlattı. Hizbullah’ın bu misillemeye vereceği cevap tüm dünyada merak uyandırırken A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Hizbullah’ın gün içerisinde farklı noktalara 70-80 civarında füze fırlattığını açıkladı. İşte detaylar…
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