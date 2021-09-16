İsrail hapishanelerinde Filistinlilere işkence! Filistin hükümeti Kızılhaç'a çağrı yaptı

6 Eylül'de İsrail'deki Gilboa Hapishanesi’nden firar eden altı Filistinli tutukludan dördüncüsü yakalandı. Ancak yakalandıktan sonra Zekeriya Ez-Zubeydi'nin İsrail güvenlik güçleri tarafından işkenceye uğradığı ortaya çıktı. İsrail makamları ağır bir şekilde darp edildiği belirtilen tutuklunun sağlık durumu hakkında net bir bilgi vermekten kaçındı. İşgal güçlerinin muğlak ifadelerine karşı Filistin hükümeti Kızılhaç'a çağrı yaptı.

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