13 Temmuz 2024, Cumartesi
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İsrail Han Yunus'u vurdu: en az 71 ölü! İsrail "güvenli bölge" dediği El-Mevasi'yi vurdu
İsrail uçakları Gazze’de 'güvenli alan' ilan edilen bölgeyi vurdu. En az 71 kişi hayatını kaybetti, 289 kişi de yaralandı. Aradan çok geçmemişti ki bir saldırı haberi de Şati mülteci kampından geldi. El-Ebyad camisine düzenlenen saldırıda en az 10 sivil hayatını kaybetti. Bölgeden acı dolu görüntüler gelmeye devam ediyor.