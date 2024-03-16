İsrail Hamas’ın teklifini reddetti! Ateş görüşmeleri çöktü

Gazze'de ateşkes umudu azalıyor. Hamas üç aşamadan oluşan planını arabuluculara iletti. Ancak İsrail'den kısa süre içerisinde ret yanıtı geldi. İsrail yönetimi ayrıca Refah'a yönelik yeni bir operasyon için planları onayladı.

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