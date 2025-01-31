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İsrail-Hamas rehine takasında 4. tur yarın! Hamas serbest bırakılacak 3 ismi açıkladı

İsrail-Hamas rehine takasında 4. tur yarın! Hamas serbest bırakılacak 3 ismi açıkladı

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.01.2025 14:43
İsrail ile Hamas arasında yarın rehine takasının dördüncüsü yapılacak. Hamas serbest bırakılacak İsraillilerin isimlerini açıkladı. Dün gerçekleşen takasa ise Hamas'ın çalışması damgasını vurdu. Anadolu Ajansı Orta Doğu haberleri müdürü Turgut Alp Boyraz detayları aktardı.
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İsrail-Hamas rehine takasında 4. tur yarın! Hamas serbest bırakılacak 3 ismi açıkladı
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