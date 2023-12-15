İsrail Hamas liderleri için para ödülü koydu! Para teklifini ilan atarak duyurdular

Gazze şeridinde işgalini sürdüren İsrail ordusu, yıllardır aradığı Hamas'ın üst düzey yetkililerinin başına para ödülü koydu. İsrail, Hamas'ın gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve diğer komutanları hakkında bilgi almak için broşür dağıttı.

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