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İsrail halkı ayaklandı: İsyan bayrağı çekildi "Netanyahu istifa" sesleri yankılanıyor!

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Giriş: 07.07.2024 23:54
İsrailliler, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve katil Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle bir kez daha sokaklara döküldü. Binlerce kişi Tel Aviv'de ellerinde pankartlarla ateş yakıp sloganlar atarak tepkilerini dile getiriyor.
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