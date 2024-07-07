İsrail halkı ayaklandı: İsyan bayrağı çekildi "Netanyahu istifa" sesleri yankılanıyor!

İsrailliler, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve katil Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle bir kez daha sokaklara döküldü. Binlerce kişi Tel Aviv'de ellerinde pankartlarla ateş yakıp sloganlar atarak tepkilerini dile getiriyor.