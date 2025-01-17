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İsrail güvenlik kabinesi ateşkesi onayladı! Ateşkes 19 Ocak’ta başlalacak mı?

İsrail güvenlik kabinesi ateşkesi onayladı! Ateşkes 19 Ocak'ta başlalacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.01.2025 19:15
İsrail ile Hamas, 15 ay sonra ateşkes üzerinde anlaştı. İsrail güvenlik kabinesi ateşkesi onayladı. Şimdi gözler İsrail hükümetinde. Gelişmeleri, Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı anlattı. Canlı, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Joe Biden ve Donald Trump’tan güvenlik konusunda güvence aldığını ifade etti. İşte tüm detaylar…
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İsrail güvenlik kabinesi ateşkesi onayladı! Ateşkes 19 Ocak’ta başlalacak mı?
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