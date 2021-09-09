09 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İsrail güçleri Nablus’taki protestolarda 100 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri Nablus’taki protestolarda 100 Filistinliyi yaraladı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2021 01:52
Güncelleme:09.09.2021 01:53
Filistin’in Nablus kenti yakınlarında Filistinli mahkumlara destek protestosuna İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 100 Filistinli yaralandı.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bulunan Nablus kenti yakınlarındaki Beita kasabası ve Hawara kontrol noktasında yüzlerce Filistinli, Filistinli mahkumlara destek protestosu düzenledi.

İsrail güçlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu 100 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Nablus'taki Filistin Kızılayı Ambulans ve Acil Durum Müdürü Ahmed Cibril yaptığı açıklamada, protestolar sırasında 1 kişinin gerçek mermi ile vurulduğunu, 89 kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini, 9 kişinin plastik mermi ile vurulduğunu ve 1 kişinin ise düşerek yaralandığını aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı
İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı
Afganistan’da yeni dönemin şifreleri
Afganistan'da yeni dönemin şifreleri
Tilki böyle çaldı
Tilki böyle çaldı
Rusya bakan tatbikatta öldü!
Rusya bakan tatbikatta öldü!
Rum Eğitim Bakanlığından skandal Atatürk talimat
Rum Eğitim Bakanlığından skandal Atatürk talimat
Gören şaştı kaldı! Dünyanın en ilginç...
Gören şaştı kaldı! Dünyanın en ilginç...
Vahşi leopara böyle kafa tuttu
Vahşi leopara böyle kafa tuttu
Larry kasırgası uzaydan görüntülendi!
Larry kasırgası uzaydan görüntülendi!
A Haber o terör tünellerini görüntülemişti
A Haber o terör tünellerini görüntülemişti
ABD’de yeni varyant paniği! 49 eyalete sıçradı
ABD'de yeni varyant paniği! 49 eyalete sıçradı
Kimlere hangi görevler verildi?
Kimlere hangi görevler verildi?
Meksika’da 7’lik deprem! Böyle sallandılar
Meksika'da 7'lik deprem! Böyle sallandılar
Daha Fazla Video Göster