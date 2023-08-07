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İsrail güçleri kurşun yağdırdı: 3 ölü

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Giriş: 07.08.2023 13:23
İsrail güçleri Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanmayı sürdürüyor. Bu kez İsrail güçleri, içinde Filistinlilerin bulunduğu araca kurşun yağdırdı, olayda 3 Filistinli hayatını kaybetti.
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