İsrail Gazze’yi işgale başladı! 1 milyon Filistinli ölümle burun buruna

İsrail ordusu Gazze'de işgal için harekete geçiyor. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların uyarısını görmezden gelen İsrail ordusu gece boyunca Gazze şehrinin birçok bölgesine saldırı düzenledi. Çok sayıda Filistinliyi katletti. Ayrıntıları Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı aktardı.

