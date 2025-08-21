21 Ağustos 2025, Perşembe

İsrail Gazze'yi işgale başladı! 1 milyon Filistinli ölümle burun buruna
İsrail Gazze’yi işgale başladı! 1 milyon Filistinli ölümle burun buruna

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2025 15:51
İsrail ordusu Gazze'de işgal için harekete geçiyor. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların uyarısını görmezden gelen İsrail ordusu gece boyunca Gazze şehrinin birçok bölgesine saldırı düzenledi. Çok sayıda Filistinliyi katletti. Ayrıntıları Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı aktardı.
