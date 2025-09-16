16 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İsrail Gazze’ye kara operasyonu başlattı! ABD’den Hamas’a ateşkes çağrısı
İsrail Gazze’ye kara operasyonu başlattı! ABD’den Hamas’a ateşkes çağrısı

İsrail Gazze’ye kara operasyonu başlattı! ABD’den Hamas’a ateşkes çağrısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2025 16:03
İsrail ordusu, Gazze şehrini tamamen işgal amacıyla gece saatlerinde kara operasyonuna başladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hamas’a ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için yalnızca birkaç gününün kaldığını söyledi. Rubio, İsrailliler operasyonlara başladığı için müzakereli çözüm için zamanın kısıtlı olduğunu belirtti. ABD’nin önceliğinin Hamas’ın silahsızlanması olduğunu vurguladı. Kara operasyonu, Rubio’nun İsrail’de Başbakan Netanyahu ile görüşmesinden saatler sonra başlatıldı. Rubio, ayrıca Katar’a arabuluculuk rolünü sürdürme çağrısı yaptı. ABD’li yetkililer, operasyonun Trump yönetiminin değil Netanyahu’nun savaşı olduğunu aktardı. Operasyon, İsrail’in Gazze’deki kontrolünü genişletmeyi hedefliyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail Gazze’ye kara operasyonu başlattı! ABD’den Hamas’a ateşkes çağrısı
Almanya ve İsveç’ten Gazze’ye saldırılara tepki!
Almanya ve İsveç’ten Gazze’ye saldırılara tepki!
İsrail Gazze’ye kara operasyonu başlattı!
İsrail Gazze’ye kara operasyonu başlattı!
İsrail Gazze’de işgali genişletiyor!
İsrail Gazze'de işgali genişletiyor!
Japon Prenses Mikasa’dan İstanbul’da kültürel temaslar
Japon Prenses Mikasa’dan İstanbul’da kültürel temaslar
ABD’nin silah satışları iptal oldu!
ABD’nin silah satışları iptal oldu!
Rehine yakınları Netanyahu’yu protesto etti!
Rehine yakınları Netanyahu'yu protesto etti!
Emmy’e Gazze damgası: Filistin’e özgürlük
Emmy'e Gazze damgası: Filistin'e özgürlük
Gazze’de kuzeyden güneye göç başladı
Gazze'de kuzeyden güneye göç başladı
Katil İsrail Gazze’yi tamamen işgale başladı
Katil İsrail Gazze’yi tamamen işgale başladı
Soykırım tankları topyekün işgal için Gazze’de!
Soykırım tankları topyekün işgal için Gazze'de!
ABD ordusu, Venezuela kaynaklı uyuşturucu teknesini vurdu
"ABD ordusu, Venezuela kaynaklı uyuşturucu teknesini vurdu"
İsrail saldırısını görüntüleyen Filistinli fotoğrafçı ölümden döndü
İsrail saldırısını görüntüleyen Filistinli fotoğrafçı ölümden döndü
Daha Fazla Video Göster