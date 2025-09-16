İsrail Gazze’ye kara operasyonu başlattı! ABD’den Hamas’a ateşkes çağrısı

İsrail ordusu, Gazze şehrini tamamen işgal amacıyla gece saatlerinde kara operasyonuna başladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hamas’a ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için yalnızca birkaç gününün kaldığını söyledi. Rubio, İsrailliler operasyonlara başladığı için müzakereli çözüm için zamanın kısıtlı olduğunu belirtti. ABD’nin önceliğinin Hamas’ın silahsızlanması olduğunu vurguladı. Kara operasyonu, Rubio’nun İsrail’de Başbakan Netanyahu ile görüşmesinden saatler sonra başlatıldı. Rubio, ayrıca Katar’a arabuluculuk rolünü sürdürme çağrısı yaptı. ABD’li yetkililer, operasyonun Trump yönetiminin değil Netanyahu’nun savaşı olduğunu aktardı. Operasyon, İsrail’in Gazze’deki kontrolünü genişletmeyi hedefliyor.

