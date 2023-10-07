07 Ekim 2023, Cumartesi
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İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenliyor! İşte bölgedeki son durum
Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Enver Ataullah A Haber'e açıklamalarda bulundu. Sabah saatlerinde başlayan çatışmalar ve bölgedeki son durum hakkında bilgi veren Ataullah, "İsrail tarafından 40 kişi öldürüldü, 750 kişi de yaralandı. Şimdiye kadar 161 şehidimiz 500 de yaralımız vardır." dedi.