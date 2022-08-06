İsrail Gazze’ye hava saldırısı düzenlendi: 10 ölü, 55 yaralı

Orta Doğu’da tansiyon yeniden yükseldi. İsrail bir kez daha Gazze'ye saldırdı. Aralarında çocukların da olduğu 10 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandı. Türkiye, İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda çocuklar dahil, sivillerin yaşamlarını kaybetmelerini kabul edilemez buluyoruz" ifadelerine yer verildi.

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