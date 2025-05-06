06 Mayıs 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İsrail Gazzelilere yönelik tehcir planını yineledi: Herkesi silah altına almak için çalışacağız
İsrail Gazzelilere yönelik tehcir planını yineledi: Herkesi silah altına almak için çalışacağız

İsrail Gazzelilere yönelik tehcir planını yineledi: Herkesi silah altına almak için çalışacağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.05.2025 19:47
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından bir açıklama videosu yayınladı. Gazze'ye yönelik saldırıların yoğunlaşacağı mesajını verdi. Gazze'de işgalin genişleyeceği ve kalıcı olacağını söyledi. Yeni soykırım planına ilişkin İsrail ordu sözcüsü de detayları paylaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail Gazzelilere yönelik tehcir planını yineledi: Herkesi silah altına almak için çalışacağız
İsrail Gazzelilere yönelik tehcir planını yineledi!
İsrail Gazzelilere yönelik tehcir planını yineledi!
İsrail’den Yemen’in başkenti Sana’ya saldırı!
İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı!
Gazze’de açlık ve ölüm!
Gazze'de açlık ve ölüm!
Vatikan’da yas bitti seçim yarın başlıyor!
Vatikan'da yas bitti seçim yarın başlıyor!
İngiltere’de acil durum planı değişiyor!
İngiltere'de acil durum planı değişiyor!
Balkanlar’ın merkezindeki ülke
Balkanlar’ın merkezindeki ülke
Ukrayna Moskova’yı İHA’lar ile hedef aldı
Ukrayna Moskova'yı İHA'lar ile hedef aldı
İtalya’da İsraillilere Gazze tepkisi! Restoranından kovdu
İtalya'da İsraillilere Gazze tepkisi! Restoranından kovdu
Almanya’da Merz ilk turda başbakan seçilemedi
Almanya'da Merz ilk turda başbakan seçilemedi
Trump Alcatraz’ı yeniden açacak!
Trump Alcatraz’ı yeniden açacak!
Rusya lideri Putin’in belgeseli yayımlandı!
Rusya lideri Putin’in belgeseli yayımlandı!
Dağıstan’da polise silahlı saldırı!
Dağıstan'da polise silahlı saldırı!
Daha Fazla Video Göster