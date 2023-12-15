İsrail Gazze’deki mezarlıkları yok ediyor! Yıkılan mezarlıklar uydu görüntülerinde

Gazze'de katliamlarına devam eden İsrail, Filistin'in tarihini de yok etmek istiyor. İşgalci İsrail ordusu Gazze şeridindeki 6 mezarlığı buldozerlerle dümdüz etti. İşte o uydu kareleri.

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