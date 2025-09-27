İsrail, Gazze’de sivil yerleşim yerlerini vurdu: En az 44 ölü

İsrail'in bu sabah Gazze Şeridi'nde Nuseyrat Mülteci Kampı ve El-Şati Mülteci Kampı çevreleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırılarda en az 44 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

