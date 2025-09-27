27 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İsrail, Gazze'de sivil yerleşim yerlerini vurdu: En az 44 ölü
İsrail, Gazze’de sivil yerleşim yerlerini vurdu: En az 44 ölü

İsrail, Gazze'de sivil yerleşim yerlerini vurdu: En az 44 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.09.2025 12:59
İsrail'in bu sabah Gazze Şeridi'nde Nuseyrat Mülteci Kampı ve El-Şati Mülteci Kampı çevreleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırılarda en az 44 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail, Gazze’de sivil yerleşim yerlerini vurdu: En az 44 ölü
ABD, Kolombiya Başkanı Petro’nun vizesini iptal etti
ABD, Kolombiya Başkanı Petro’nun vizesini iptal etti
Güney Kore’de veri merkezindeki yangın hayatı felç etti
Güney Kore'de veri merkezindeki yangın hayatı felç etti
İsrail, Gazze’de sivil yerleşim yerlerini vurdu
İsrail, Gazze'de sivil yerleşim yerlerini vurdu
Gazze’de katliam ve yıkım sürüyor!
Gazze'de katliam ve yıkım sürüyor!
Avustralya’da tarihi Gazze yürüyüşü!
Avustralya'da tarihi Gazze yürüyüşü!
Rusya ile NATO karşı karşıya geldi!
Rusya ile NATO karşı karşıya geldi!
Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile New York’ta görüştü
Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile New York’ta görüştü
İki devletli çözümden saparsanız müttefiklerinizi kaybedersiniz
"İki devletli çözümden saparsanız müttefiklerinizi kaybedersiniz”
Bakan Fidan, Faslı mevkidaşıyla New York’ta görüştü
Bakan Fidan, Faslı mevkidaşıyla New York’ta görüştü
New York’ta Netanyahu protestosu!
New York’ta Netanyahu protestosu!
Filistin İsrail zincirleri altında esir kalamaz, özgürleştirilmeli
"Filistin İsrail zincirleri altında esir kalamaz, özgürleştirilmeli"
Trump’tan Başkan’a dostluk mesajı!
Trump'tan Başkan'a dostluk mesajı!
Daha Fazla Video Göster