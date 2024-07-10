İsrail Gazze’de okulu böyle vurdu! Bunun adı: İnsanlık suçu

İsrail'in Gazze'de son okul saldırısına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Burası Han Yunus'ta Abasan beldesi. Çocuklar gençler bahçede top oynuyor. Çok geçmeden İsrail güçleri sivillerin üzerine bomba atıyor. Bahçedeki siviller korkuyla kaçmaya başlıyor. Kamera kayıttan çıkmıyor. İsrail'in saldırısında en az 29 kişi hayattan koparıldı. 50'den fazla da yaralı var.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN