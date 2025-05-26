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İsrail Gazze’de okul vurdu: En az 50 şehit!

İsrail Gazze'de okul vurdu: En az 50 şehit!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.05.2025 21:23
Gazze’de sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam eden İsrail, bu kez yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir okulu vurdu. Uyuyan sivillerin üzerine yağan bombalarla okul binası alevlere teslim oldu. Çoğu kadın ve çocuk en az 50 Filistinli, diri diri yanarak can verdi. Katliamın ardından kameralara yansıyan en çarpıcı görüntü ise alevlerin içinden yürüyen 7 yaşındaki küçük bir kızın silüetiydi. İnsanlık vicdanı bir kez daha kanadı.
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İsrail Gazze’de okul vurdu: En az 50 şehit!
İsrail Gazze’de okul vurdu: En az 50 şehit!
İsrail Gazze'de okul vurdu: En az 50 şehit!
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