12 Mayıs 2025, Pazartesi
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İsrail Gazze’de okul ve camiyi hedef aldı: En az 16 kişi hayatını kaybetti
İsrail’in Gazze Şeridi’nde yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir okula düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 15 kişi hayatını kaybetti. Bir camiyi hedef alan İsrail saldırısında ise 1 çocuğun öldüğü bildirildi. Saldırılarda çok sayıda sivilin yaralandığı açıklandı.