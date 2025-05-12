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İsrail Gazze’de okul ve camiyi hedef aldı: En az 16 kişi hayatını kaybetti

İsrail Gazze’de okul ve camiyi hedef aldı: En az 16 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 12.05.2025 15:49
İsrail’in Gazze Şeridi’nde yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir okula düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 15 kişi hayatını kaybetti. Bir camiyi hedef alan İsrail saldırısında ise 1 çocuğun öldüğü bildirildi. Saldırılarda çok sayıda sivilin yaralandığı açıklandı.
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İsrail Gazze’de okul ve camiyi hedef aldı: En az 16 kişi hayatını kaybetti
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