21 Ocak 2024, Pazar
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İsrail Gazze'de katliamını sürdürüyor! Han Yunus'u bombalandı: 13 Filistinli öldü
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katledilen Filistinli sayısı 25 bine yaklaşırken, İsrail askerleri katliam yapmaya devam ediyor. İkinci İntifada'nın sembol ismi Muhammed Durra'nın kardeşi Ahmed Durra öldürüldü. Öte yandan Hamas yeni esir takası için yeşil ışık yaktı. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.