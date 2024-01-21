21 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İsrail Gazze'de katliamını sürdürüyor! Han Yunus'u bombalandı: 13 Filistinli öldü

İsrail Gazze'de katliamını sürdürüyor! Han Yunus'u bombalandı: 13 Filistinli öldü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.01.2024 15:49
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katledilen Filistinli sayısı 25 bine yaklaşırken, İsrail askerleri katliam yapmaya devam ediyor. İkinci İntifada'nın sembol ismi Muhammed Durra'nın kardeşi Ahmed Durra öldürüldü. Öte yandan Hamas yeni esir takası için yeşil ışık yaktı. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AB’den Kızıldeniz hamlesi! Yunan kriz var
AB'den Kızıldeniz hamlesi! Yunan kriz var
Yunanistan’dan öz eleştiri!
Yunanistan'dan öz eleştiri!
Gazze’de son durum ne? A Haber böglede
Gazze’de son durum ne? A Haber böglede
İngiltere’den israil’e istihbarat desteği!
İngiltere'den israil'e istihbarat desteği!
Sınırda dev tatbikat! Rusya’dan çatışma uyarısı
Sınırda dev tatbikat! Rusya’dan çatışma uyarısı
İsrail Batı Şeria’da anaokulunu vurdu
İsrail Batı Şeria'da anaokulunu vurdu
İsrail’den Tulkerim Kampı’na baskın
İsrail'den Tulkerim Kampı'na baskın
Afganistan’da uçak düştü!
Afganistan'da uçak düştü!
Katil İsrail yerleşim alanını havaya uçurdu!
Katil İsrail yerleşim alanını havaya uçurdu!
Devrim muhafızları toplantısına saldırı!
Devrim muhafızları toplantısına saldırı!
Fransa’da çiftçiler otoyolu kapattı
Fransa’da çiftçiler otoyolu kapattı
Dizi izledikleri için 12 yıl ceza aldılar
Dizi izledikleri için 12 yıl ceza aldılar
Daha Fazla Video Göster