28 Ekim 2023, Cumartesi
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İsrail Gazze'de katliam yapıyor dünya izliyor! Dehşete düşüren görüntüler
Soykırımcı İsrail vahşette sınır tanımıyor. Kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin sivilleri katleden İsrail, Gazze'ye yönelik bugüne kadarki en yoğun bombardımanlardan birini gerçekleştiriyor. Gazze'den yeni görüntüler geldi.