İsrail Gazze’de bir okulu daha vurdu! 16 yaşındaki kızını gözleri önünde vurdular

İsrail'in Gazze’ye saldırıları birinci yılına yaklaşıyor. Ancak işgal güçleri soykırımı bir gün olsun durdurmadı. Hastaneler, okullar hala bombalanıyor. Saldırılarda şu ana kadar 40 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybetti. Geriye kalanlar ise olası bir ateşkesi bekliyor.

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