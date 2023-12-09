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İsrail Gazze katliamında 64. gün

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Giriş: 09.12.2023 13:54
İsrail Gazze'de katliamları 64. günde de devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybeden filistinlilerin sayısı 17 bini geçti. Son durumu Mert Hacıalioğlu Gazze sınırından aktardı.
İsrail Gazze katliamında 64. gün
İsrail Gazze katliamında 64. gün
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