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İsrail Gazze katliamında 30. gün

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Giriş: 05.11.2023 18:21
İsrail, otuz gündür Gazze'yi ağır bombardıma tutuyor. Şiddetli çatışmaların yaşandığı Gazze içlerinde ise Hamas, İsrail güçlerine direniş gösteriyor. Gazzeli Gazeteci Saeb Alzard Gazze'deki son durumu aktardı.
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