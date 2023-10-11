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İsrail, Gazze İslam Üniversitesi'ni vurdu

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Giriş: 11.10.2023 13:43
İsrail ordusunun askeri istihbarat birimi Gazze İslam Üniversitesi'ni bombalandığını açıkladı! Üniversitenin bombalandığı anlar drone kamerasına böyle yansıdı.Saldırı sonrası görüntülenen üniversite binasının kullanılamaz hale geldiği açıklandı.
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