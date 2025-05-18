18 Mayıs 2025, Pazar
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İsrail Gazze işgalini kalıcı hale getiriyor! Yoğun saldırılar başlattı
Gazze'deki Filistinliler bir buçuk yılı aşkın süredir İsrail tarafından dünyanın gözü önünde her gün katlediliyor. İsrail ise hem katliamını hem de işgalini meşrulaştırmak için her yolu deniyor, "Kapsamlı saldırılar başlattık" dedi. Diğer yandan Gazze'deki İngiliz doktor, İsrail vahşetini cep telefonuyla görüntüledi.