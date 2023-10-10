İsrail denizden de Gazze’yi vurmaya başladı

Hamas, "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e yönelik tüm zamanların en kanlı saldırılarından birini gerçekleştirdi. Cumartesi günü sabah saatlerinde başlayan çatışmalarda 4. güne girildi. İsrail, Hamas'ın saldırılarına misilleme olarak Gazze'de çok sayıda hedefi vurdu. İsrail donanmasına ait hücum botlarının, Akdeniz kıyısındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini ve Han Yunus kenti sahilindeki yerleşim yerlerini denizden vurduğu bildirildi.