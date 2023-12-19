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İsrail Cibaliye Kampı'nı yine bombaladı

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Giriş: 19.12.2023 16:42
İsrail katliamlarına devam ediyor. Yine mülteci kampını vurdu. Cibaliye'ye saldırdı: en az yüz kişi öldü. Detayları A Haber muhabirleri Mehmet Geçgel ve İlhan Tanrıöver Gazze sınırından detayları aktardı.
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