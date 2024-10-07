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İsrail canlı yayında Lübnan'ı vuruyor! A Haber yıkımı böyle görüntüledi

İsrail canlı yayında Lübnan'ı vuruyor! A Haber yıkımı böyle görüntüledi

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Giriş: 07.10.2024 22:48
İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı katliamı Lübnan'a sıçradı. A Haber ekipleri günlerdir savaşın en sıcak anlarını canlı yayında aktarmaya devam ediyor. İşte İsrail'in Beyrut'a saldırı anları...
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