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İsrail canlı yayında Beyrut'u vuruyor! Savaş hattından tek canlı yayın A Haber'de

İsrail canlı yayında Beyrut'u vuruyor! Savaş hattından tek canlı yayın A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.10.2024 00:17
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail'in akşam saatlerinde başkente düzenlediği hava saldırılarının sayısının 8'e ulaştığı ve bu saldırıların dördünde Hureyk Mahallesi'nin hedef alındığı belirtildi. Savaş hattından tek canlı yayın A Haber'de.
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İsrail canlı yayında Beyrut’u vuruyor! Savaş hattından tek canlı yayın A Haber’de
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